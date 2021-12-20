Иванов не подтвердил информацию о предстоящем трансфере Адамова. По словам президента "Урала", переговоров по этому игроку с "Локомотивом" не было.
"Дед Адамова говорит, что Арсен близок к "Локомотиву"? Может быть, дед и близок. У него спрашивайте. Адамов - игрок "Урала", у него контракт на четыре года. Мы ни с кем переговоры не вели", - заявил Иванов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний Адамов провел 17 матчей и забил один гол.
"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.
Источник: Чемпионат
Президент "Урала": дед Адамова говорит, что Арсен близок к "Локомотиву"? Может быть, дед и близок
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Арсена Адамова в "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"