"Готов ли вернуться в "Спартак", если позовут? На какую роль? Если главным тренером - абсолютно", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Станислав Черчесов провел в составе московского "Спартака" 193 матча. "Красно-белых" 58-летний специалист возглавлял с июля 2007 по август 2008 года. Под его руководством "Спартак" провел 45 матчей, в которых одержал 24 победы, 13 раз сыграл вничью, а также потерпел 8 поражений.
Вчера стало известно, что Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош". С 2016 по 2021 год Станислав Черчесов был главным тренером сборной России.
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Черчесов заявил, что готов вернуться в "Спартак", если его позовут на должность главного тренера
Бывший главный тренер "Спартака" Станислав Черчесов заявил, что готов вернуться в московский клуб на этот пост.
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