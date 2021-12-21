Нигматуллин заявил, что ему не нравится массовый приход иностранных специалистов в российские клубы. Также он спрогнозировал продолжительность работы Ваноли в "Спартаке". По мнению бывшего игрока "красно-белых", этот тренер покинет клуб уже следующим летом.
"По поводу массового прихода иностранцев в российский футбол отношусь крайне негативно. <...> Приглашаем кого угодно, помощника помощников и все в таком духе. На должность спортивного директора приходит скаут. Грустно, конечно. Могу дать прогноз: следующим летом будет огромная неустойка и новый тренер", - сказал Нигматуллин.
Отметим, что на данный момент "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.
Источник: РБ Спорт
Нигматуллин - о "Спартаке": следующим летом будет огромная неустойка и новый тренер
Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался о назначении Паоло Ваноли главным тренером "красно-белых" и утверждение Луки Каттани в должности спортивного директора клуба.
Фото: "Спартак"