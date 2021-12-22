Бабаев отметил, что выступления ЦСКА в первой части нынешнего сезона получились неоднозначными.
"Оценка сезона? Как и говорил главный тренер, противоречивая. Думаю, четыре с минусом можно поставить", - сказал Бабаев.
Отметим, что ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров чемпионата. В активе команды Алексея Березуцкого 30 набранных очков.
Источник: Матч ТВ
Бабаев: оценка первой части сезона для ЦСКА? Четыре с минусом можно поставить
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев оценил выступления команды в первой части сезона.
Фото: Sportbox