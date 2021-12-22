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"Нижний Новгород" предложил контракт Жиркову

Гендиректор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов высказался о переговорах, которые клуб ведет с полузащитником Юрием Жирковым.
Фото: "Зенит"
Измайлов отметил, что "Нижний Новгород" сделал Жиркову предложение по контракту. Футболист раздумывает над возможностью выступлений за нижегородцев, добавил менеджер.

"Да, наш клуб действительно заинтересован Жирковым. Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведем переговоры с игроком и надеемся на положительный исход", - сказал Измайлов.

Отметим, что 38-летний Жирков с лета текущего года находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был "Зенит".

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Жирков Нижний Новгород
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