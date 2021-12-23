"Все переговоры пока на паузе. Но есть вероятность, что он может остаться в "Юргордене". В любом случае Саша вернется в расположение "Зенита", у него 31 числа заканчивается аренда.
Вариант с обменом на Хайкина? Нет, я впервые такое слышу. Зато картинка красивая у Трансфермаркта, ха-ха. Повторюсь, сейчас все на паузе", - цитирует Дубровина Sport24.
Напомним, сегодня появилась информация, что "Зенит" рассматривает возможность трансфера голкипера норвежского "Буде-Глимт" Никиты Хайкина. При этом сообщалось, что одним из вариантов осуществления перехода является обмен с доплатой на голкипера "Зенита" Александра Васютина.
В текущем сезоне Васютин провел 10 матчей в чемпионате Швеции, пропустил 5 мячей и 6 раз оставил ворота на замке. Никита Хайкин в чемпионате Норвегии провел 29 матчей, пропустив 23 мяча и 13 раз оставив ворота сухими. Также Хайкин во второй раз подряд стал чемпионом Норвегии.
Примечательно, что по оценке портала Transfermarkt стоимость Васютина немного превышает стоимость Хайкина - 700 тысяч евро против 600.
Агент вратаря "Зенита" Васютина: обмен на Хайкина? Первый раз слышу
Александр Дубровин, представляющий интересы голкипера "Зенита" Александра Васютина, выступающего в аренде в "Юргордене", прокомментировал слухи о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"