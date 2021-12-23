Как сообщает источник, в данный момент "Зенит" рассчитывает на Крицюка в качестве основного голкипера команды. При этом, если в клубе поймут, что могут к возобновлению чемпионата остаться только с одним голкипером Михаилом Кержаковым, то они могут активизироваться в переговорах по Хайкину.
Напомним, накануне появилась информация, что "Зенит" рассматривает приобретение голкипера сборной Никиты Хайкина. При этом сообщалось, что один из приоритетных вариантов - обмен с доплатой на Александра Васютина, который принадлежит питерцам и сейчас играет за шведский "Юргорден".
В завершившемся сезоне чемпионата Норвегии Никита Хайкин провел 29 матчей, пропустив 23 мяча и 13 раз оставив ворота сухими. Также Хайкин во второй раз подряд стал чемпионом Норвегии. В этом году он впервые получил вызов в сборную России.
Источник: "Metaratings"
Источник: "Зенит" подпишет Хайкина только в том случае, если Крицюк не восстановится к весне
Возможный переход российского голкипера "Буде-Глимт" Никиты Хайкина в "Зенит" зависит от скорости восстановления Станислава Крицюка после травмы.
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