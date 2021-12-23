Коченков заявил, что Семин, тренируя "Локомотив", не пытался настроить игроков команды против Кикнадзе, в ту пору являвшегося президентом клуба. По словам вратаря, Семин стремился оградить команду от конфликтных ситуаций.
"Юрий Палыч никогда не говорил плохо про Кикнадзе при игроках и не пытался настроить коллектив против президента. Это касается не только Кикнадзе, но и других руководителей. Он не хотел, чтобы такие вещи касались команды", - заявил Коченков.
Источник: Спорт-Экспресс
Коченков рассказал, как вел себя Семин во время конфликта с Кикнадзе в "Локомотиве"
Голкипер тульского "Арсенала" Антон Коченков, ранее выступавший за "Локомотив", высказался о конфликте Юрия Семина и Василия Кикнадзе в московском клубе.
Фото: ТАСС