Источник: Федун обещал Газизову 10% акций "Спартака"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун при найме на работу Шамиля Газизова написал расписку о передаче 10% акций клуба.
Фото: ТАСС
Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, Газизов обещал вернуть расписку и тем самым 10% акций "Спартака" после того, как Федун полностью осуществил бы выплаты всех компенсаций при увольнении бывшего гендиректора "красно-белых". Отмечается, что также в документах фигурирует бонус в размере 1 млн евро за каждый год контракта Газизова со "Спартаком", в случае если московский клуб будет в зоне еврокубков.

Сегодня Газизов заявил, что Федун должен выплатить определенную часть средств, так как при найме на работу владелец "Спартака" написал расписку, в которой предложил Шамилю акции "красно-белых". Суд назначен на 28 января.

Отметим, Шамиль Газизов, который работал в "Спартаке" с июля по декабрь прошлого года, сейчас судится с клубом относительно выплаты задолженности.

Ранее Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку", в котором требовалось взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального ущерба. Затем Верховный суд Башкирии отменил данное решение.

Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал ему акции "Спартака"

"Спартак" получил новый иск от Газизова на 101 миллион рублей


Теги: Газизов Спартак Федун
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Источник: "Зенит" рассматривает возможность трансфера 19-летнего защитника "Эмполи"
Газизов опять против Федуна: требует 10% акций, миллиардер в ответ грозит проверить комиссии Кокорина и Урунова 2
Газизов - о словах Федуна: все рассмотрит суд. По-другому действовать уже нельзя
Сафонов признан игроком года в сборной России 2
Спортивный юрист: Федун обещал Газизову в расписке 1 млн евро и 10% акций "Спартака". Это не простая бумажка 6
Газизов: проверка "Спартака" по переходам Кокорина и Урунова? Мне скрывать нечего 1
Федун: Газизов выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы со "Спартаком" 7
Источник: сумма трансфера Ботхейма в "Краснодар" может достигнуть 10 млн евро 1
Юрист "Спартака" призвала Газизова обсудить его требования к клубу 5
Калиниченко усомнился в целесообразности перехода Пруцева в "Спартак" 4
Премьер-министр Мишустин рассказал о безвизовом въезде в Россию на финал Лиги чемпионов 1
Трансферная стоимость Криштиану Роналду упала на 10 миллионов евро 1
Казанский "Рубин" выпустил "Не новогодний клип". Игроки и Слуцкий поют Last Christmas (видео) 2
Источник: Федун обещал Газизову 10% акций "Спартака" 8
Грозный: Дзюба напоминает мне Лукаку. Такими игроками не разбрасываются 13
"Спартак" получил новый иск от Газизова на 101 миллион рублей 2
"А справятся ли они только проигрывать?" Ургант - о предложении штрафовать игроков сборной России за плохую игру 4
Источник: "Спартак" подпишет еще двух игроков в зимнее трансферное окно 11
Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал ему акции "Спартака" 13
Хомич: у Дзюбы длинный язык, в "Спартаке" гонял его подсрачниками 11
Полузащитник "Крыльев Советов" Пруцев может перейти в "Спартак" 9
Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID 11
Агент Комличенко: пришли в "Ростов", чтобы вернуться в сборную 2
Нападающий дортмундской "Боруссии" Холланд поздравил Ботхейма с переходом в "Краснодар"
СМИ: "Зенит" продолжает переговоры с Суторминым о новом контракте 1
"Магнус с нами!" "Ростов" показал момент подписания контракта с Кнудсеном (фото)
"Севилья" готова побороться с "Барселоной" за Кавани
Индзаги: хотелось, чтобы "Интер" избежал встречи с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов
Агент Николсона: у Шамара есть долгосрочная цель - перейти в более статусную лигу или клуб 11
Артета высказался о конфликте с Обамеянгом 1
Все новости
-