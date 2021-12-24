Об этом сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, Газизов обещал вернуть расписку и тем самым 10% акций "Спартака" после того, как Федун полностью осуществил бы выплаты всех компенсаций при увольнении бывшего гендиректора "красно-белых". Отмечается, что также в документах фигурирует бонус в размере 1 млн евро за каждый год контракта Газизова со "Спартаком", в случае если московский клуб будет в зоне еврокубков.
Сегодня Газизов заявил, что Федун должен выплатить определенную часть средств, так как при найме на работу владелец "Спартака" написал расписку, в которой предложил Шамилю акции "красно-белых". Суд назначен на 28 января.
Отметим, Шамиль Газизов, который работал в "Спартаке" с июля по декабрь прошлого года, сейчас судится с клубом относительно выплаты задолженности.
Ранее Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку", в котором требовалось взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального ущерба. Затем Верховный суд Башкирии отменил данное решение.
Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал ему акции "Спартака"
"Спартак" получил новый иск от Газизова на 101 миллион рублей
Источник: Федун обещал Газизову 10% акций "Спартака"
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун при найме на работу Шамиля Газизова написал расписку о передаче 10% акций клуба.
Фото: ТАСС