Ранее стало известно, что клубы из Италии и Англии присматриваются к защитнику ЦСКА и сборной России. Названия команд не уточняются.
"Вряд ли ЦСКА отпустит сейчас, они не знают куда Фукса деть. Раньше лета не верю в то, что такой трансфер может произойти. Он габаритный, для Италии пойдет. Если тренер в новой команде будет с ним возиться, то почему нет?" - цитирует Сафонова Metaratings.
Защитник Игорь Дивеев защищает цвета ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне 22-летний футболист сыграл в 16 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол. Всего за "армейцев" Дивеев провел 93 матча, на его счету 5 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт Игоря с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.
Агент Дивеева отреагировал на информацию об интересе клубов Англии и Италии к футболисту
Агент Сафонов: вряд ли ЦСКА отпустит Дивеева. Они не знают, куда Фукса деть
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи о том, что защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересуется ряд европейских клубов.
Фото: ПФК ЦСКА