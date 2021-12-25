— Переезд в Европу? Думаю, что созрел. Какие качества помогут показать себя в Европе? Его киллерские качества. Парень уже сегодня в завершающей фазе имеет неплохое мастерство. Плюс для нападающего важна интуиция, умение различать пространство, время, если говорить какими-то умными словами, и в кратчайшие сроки анализировать моменты. В какой-то степени даже врожденные эти навыки, — рассказал Григорян в интервью Eurostavka.
21-летний Агаларов стал игроком "Уфы" в феврале 2020 года, перейдя из "Анжи". Минувший сезон нападающий провёл на правах аренды в клубе Футбольной национальной лиге "Волгарь". В действующей кампании футболист молодёжной сборной России забил 13 голов в 18 матчах Российской Премьер-лиги. Его соглашение с башкирским клубом истекает в декабре 2022 года.
Ранее появилась информация, что в услугах Агаларова заинтересован швейцарский "Базель".
Григорян: в борьбе за выживание Агаларов будет сумасшедшей потерей для "Уфы"
Григорян считает, что Агаларов готов к переходу в европейский клуб
Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян считает, что нападающий "Уфы" может попробовать себя в Европе.
Фото: ФК "Уфа"