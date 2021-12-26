"Весной мы сохранили прописку в РПЛ. Сейчас ситуация пока не лучше. Но игра команды меняется.
Сейчас нет сомнений в том, что и в этом сезоне нам удастся сохранить прописку в РПЛ. У Стукалова есть кредит доверия, бесспорно", - цитирует Газизова Sport24.
После 18 туров РПЛ уфимцы занимают 15-е место. В активе подопечных Стукалова 16 очков. Отставание от спасительной зоны составляет 3 очка. Стукалов работает главным тренером "Уфы" с 9 апреля этого года. В прошлом сезона команда заняла 9-е место.
Газизов: нет сомнений, что "Уфе" удастся сохранить прописку в РПЛ
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов оценил шансы уфимцев остаться в РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"