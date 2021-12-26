Кафельников заявил, что "Спартаку" нужна смена владельца клуба. Также он прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера команды.
"Только когда сменится владелец, тогда будут изменения. 19 лет все это длится при Федуне. Пока не сменится владелец, над нами будут смеяться Андроновы и Радимовы. Смена тренера в "Спартаке"? Мне по-человечески жалко Руя Виторию", - сказал Кафельников.
Отметим, что "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 23 очка по итогам 18 туров чемпионата.
Источник: РБ Спорт
Кафельников: пока не сменится владелец "Спартака", над нами будут смеяться Андроновы и Радимовы
Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался о проблемах "красно-белых".
Фото: РИА Новости