"В "Спартаке" сейчас 9 легионеров, с кем нужно расстаться? Наверное, надо говорить о том, кто реже всего попадает в стартовый состав. Иностранцы должны иметь больше игровой практики. Выберут того футболиста, который получает мало игрового времени. В данный момент - это Хендрикс. Что делать с Ларссоном? На него надо посмотреть на сборах, а дальше уже решать, продавать или оставлять", - сказал Комбаров.
Полузащитник Йоррит Хендрикс перешел в "Спартак" в январе текущего года из ПСВ. В текущем сезоне Хендрикс провел в составе "красно-белых" 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Йоррита Хендрикса со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 2,5 млн евро. Всего за "Спартак" Хендрикс сыграл в 22 матчах.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 23 очка. Ранее "красно-белые" представили нового главного тренера. Им стал итальянский специалист Паоло Ваноли.
Источник: РБ Спорт
Генич: Хендрикс - главный кандидат на выход в "Спартаке"
Д. Комбаров: Хендрикс получает мало игрового времени в "Спартаке". С ним надо расстаться
Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением о том, кто может покинуть "красно-белых" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"