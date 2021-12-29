29-летний Селява выступает за минскую команду с начала года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 28 матчах, в которых отдал две голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает Селяву в 500 тысяч евро.
В нынешнем сезоне "Ростов" с 18 очками в 18 турах занимает 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России.
Источник: by.tribuna.com.
Источник: "Ростов" подписывает полузащитника минского "Динамо"
Полузащитник минского "Динамо" Александр Селява в ближайшее время станет игроком "Ростова".
Фото: Getty Images