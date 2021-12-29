— ВАР в России разве не помогает? Зависит от эпизода и для какой команды смотрится. Одинаковые эпизоды трактуются по-разному, — рассказал Божович в интервью Sport24.
Божович возглавил тульский "Арсенал" осенью 2021 года. В нынешнем сезоне команда с 19 очками в 18 турах занимает 12-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России.
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Божович: ВАР в России разве не помогает? Зависит от эпизода и для какой команды смотрится
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказался о работе VAR в России.
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