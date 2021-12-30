"Почему Дзюба не может проявить себя в "Зените"? Я думаю, Артем сам решит, стоит ли ему уходить из клуба. Если говорить конкретно о сборной, не вижу никаких проблем попасть в основной состав на стыковые матчи, являясь игроком "Зенита". А нужно ли ему уходить в другой клуб, Дзюба разберется и без меня", - цитирует Широкова "СЭ".
Последний раз Дзюба попадал в расширенный список сборной на октябрьские матчи. Тогда форвард отказался от вызова, объяснив свое решение недостаточной готовностью. С тех пор Дзюба больше не получал вызовов от Валерия Карпина. Недавно Дзюба заявил, что хотел бы вернуться в сборную, но не все зависит от него.
Недавно появилась информация, что 33-летний нападающий может перебраться в "Рубин", а ему на замену придет Иван Сергеев из "Крыльев Советов". Контракт Дзюбы с клубом истекает по окончании сезона.
Широков заявил, что Дзюба может вернуться в сборную, оставшись в "Зените"
Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы в "Зените" и сборной.
Фото: "Чемпионат"