Источник: Фонсека, которого Зарема хотела пригласить в "Спартак", входит в шорт-лист "Монако"

Стало известно, кто может заменить Нико Ковача на посту главного тренера "Монако".

Фото: Getty Images





Клеман - 47-летний бельгийский специалист, возглавляющий сейчас "Брюгге". До этого он тренировал "Генк" и "Беверен".



Марш до недавнего времени тренировал "РБ Лейпциг", но был уволен в связи с неудовлетворительными результатами клуба. На посту его сменил экс-наставник "



Пауло Фонсека является безработным с момента увольнения из "Ромы" в конце прошлого сезона. Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова писала в своем телеграм-канале, что Фонсека в тот момент готов был возглавить "Спартак", но спортивный директор клуба Дмитрий Попов выбрал Руя Виторию.



Напомним, сегодня стало известно, что действующий наставник монегасков Нико Ковач скорее всего покинет свой пост в ближайшее время.



Источник: твиттер журналиста Санти Ауны



?Info : La short-list de #Monaco pour remplacer Kovac ??:



• Philippe Cl?ment ?? (le favori)

• Jesse Marsch ??

• Paulo Fonseca ?? pic.twitter.com/oQ5c7t1afy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 30, 2021 Как сообщает источник, в числе претендентов на пост входят Филипп Клеман, Джесси Марш и Пауло Фонсека.Клеман - 47-летний бельгийский специалист, возглавляющий сейчас "Брюгге". До этого он тренировал "Генк" и "Беверен".Марш до недавнего времени тренировал "РБ Лейпциг", но был уволен в связи с неудовлетворительными результатами клуба. На посту его сменил экс-наставник " Спартака " Доменико Тедеско.Пауло Фонсека является безработным с момента увольнения из "Ромы" в конце прошлого сезона. Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова писала в своем телеграм-канале, что Фонсека в тот момент готов был возглавить "Спартак", но спортивный директор клуба Дмитрий Попов выбрал Руя Виторию.Напомним, сегодня стало известно, что действующий наставник монегасков Нико Ковач скорее всего покинет свой пост в ближайшее время.Источник: твиттер журналиста Санти Ауны