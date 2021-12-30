Источник: Фонсека, которого Зарема хотела пригласить в "Спартак", входит в шорт-лист "Монако"

Клеман - 47-летний бельгийский специалист, возглавляющий сейчас "Брюгге". До этого он тренировал "Генк" и "Беверен".
Марш до недавнего времени тренировал "РБ Лейпциг", но был уволен в связи с неудовлетворительными результатами клуба. На посту его сменил экс-наставник "Спартака" Доменико Тедеско.
Пауло Фонсека является безработным с момента увольнения из "Ромы" в конце прошлого сезона. Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова писала в своем телеграм-канале, что Фонсека в тот момент готов был возглавить "Спартак", но спортивный директор клуба Дмитрий Попов выбрал Руя Виторию.
Напомним, сегодня стало известно, что действующий наставник монегасков Нико Ковач скорее всего покинет свой пост в ближайшее время.
Источник: твиттер журналиста Санти Ауны
?Info : La short-list de #Monaco pour remplacer Kovac ??:— Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 30, 2021
• Philippe Cl?ment ?? (le favori)
• Jesse Marsch ??
• Paulo Fonseca ?? pic.twitter.com/oQ5c7t1afy