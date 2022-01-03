Чанов заявил, что Акинфеев не уйдет из ЦСКА. Также он назвал возможный переход вратаря в "Спартак" фантастикой.
"Допускаю ли, что Акинфеев перейдет в другую команду? Нет. Игорь всю жизнь в ЦСКА. Мы говорим Акинфеев, а подразумеваем ЦСКА, и наоборот. Даже не могу представить, чтобы что-то произошло. Не верю, что вратарь окажется в "Спартаке"? Конечно, ведь это из области фантастики. Игорь сам говорил, что не перейдет туда", - заявил Чанов.
Напомним, ранее стало известно, что руководство ЦСКА еще не предложило новый контракт Акинфееву. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
Источник: Матч ТВ
Источник: ЦСКА по-прежнему не предложил новый контракт Акинфееву
Вячеслав Чанов: Акинфеев в "Спартаке"? Это из области фантастики
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о ситуации с контрактом голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева.
Фото: РПЛ