— У Джордже действующий контракт с "Рубином" еще на полтора года. Все остальное пусть комментирует спортивный директор клуба, который год не отвечает на звонки, — приводит слова Горбенко Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах сербского форварда заинтересован казахстанский клуб "Астана", который ведёт переговоры о его трансфере.
28-летний Деспотович в 10 матчах текущего сезона забил гол и отдал голевую передачу. Контракт нападающего истекает в 2023 году.
Источник: "Астана" ведет переговоры с нападающим "Рубина" Деспотовичем
Агент — о будущем Деспотовича: пусть комментирует спортивный директор "Рубина", который год не отвечает на звонки
Юрий Горбенко, агент нападающего "Рубина" Джордже Деспотовича, высказался о будущем своего клиента.
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