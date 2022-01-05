— Федор превосходно говорит по-английски, это тоже плюс, потому что он может стать хорошим связующим звеном между иностранными и российскими игроками, — приводит слова Кураньи Sport24.
Кураньи и Смолов вместе играли за московское "Динамо" с 2010 по 2015 год. Недавно в СМИ появилась информация, что 31-летний Смолов может вернуться в команду, перейдя в январе из "Локомотива" за 10 миллионов рублей.
В нынешнем сезоне Смолов забил семь голов в 15 матчах чемпионата России.
Кураньи: Смолов говорит по-английски. Он может стать связующим между иностранными и российскими игроками в "Динамо"
Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи прокомментировал возможное возвращение форварда "Локомотива" Кевина Кураньи в московский клуб.
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