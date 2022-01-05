Гендиректор "Рубина" рассказал, будет ли клуб применять санкции к Игнатьеву

Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал информацию о том, что форвард команды Иван Игнатьев был замечен в нетрезвом состоянии в ночном клубе Красноярска.

Фото: РПЛ





Напомним, ранее сообщалось, что Игнатьева заметили в одном из ночных клубов Красноярска, где он праздновал свой 23-й день рождения. Футболист находился в нетрезвом состоянии, охрана была вынуждена вывести его из клуба из-за неподобающего поведения.



Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Игнатьев провел девять матчей и не отличился результативными действиями.



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Источник: нападающего "Рубина" Игнатьева, праздновавшего день рождения, выгнали из ночного клуба "Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет", - заявил Сайманов.Напомним, ранее сообщалось, что Игнатьева заметили в одном из ночных клубов Красноярска, где он праздновал свой 23-й день рождения. Футболист находился в нетрезвом состоянии, охрана была вынуждена вывести его из клуба из-за неподобающего поведения.Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Игнатьев провел девять матчей и не отличился результативными действиями.Источник: Спорт-Экспресс