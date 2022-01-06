Созин раскритиковал Игнатьева за непрофессиональное отношение к делу и усомнился в том, что Иван способен выступать на высоком уровне.
"Слуцкий профессиональный тренер, который сам знает, что ему делать, а что не делать. Он сам взял Игнатьева в "Рубин", лично пригласил в команду, поверил в него, а Иван взял и сделал все по-своему. Он даже "Уралу" не подойдет", - сказал Созин.
Напомним, ранее сообщалось, что Игнатьева заметили в одном из ночных клубов Красноярска, где он отмечал свой день рождения. Указывалось, что футболист был в нетрезвом состоянии и вступил в конфликт с кем-то из находившихся в клубе. В итоге охрана вывела Игнатьева из заведения.
Источник: РБ Спорт
Источник: нападающего "Рубина" Игнатьева, праздновавшего день рождения, выгнали из ночного клуба
Созин - об Иване Игнатьеве: он даже "Уралу" не подойдет
Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о поведении форварда "Рубина" Ивана Игнатьева.
Фото: РПЛ