"Тот "Спартак" играл в моём детстве. Считаю, что тогда "Спартак" был вообще единоличным лидером и никого близко не было рядом. Похожа та футбольная эпоха на нынешнюю, но "красно-белые" были большим гегемоном. Не такое явное преимущество сейчас у "Зенита" над остальными, как у "Спартака" в 90-е", - цитирует Файзулина РИА Новости Спорт.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ лидером чемпионата. Подопечные Сергея Семака набрали 38 очков в 18 встречах. "Спартак" занимает 9-ю строчку, отставая от питерцев на 15 очков.
Виктор Файзулин выступал за "Зенит" с 2008-го по 2018-й год. При этом свой последний матч полузащитник сыграл еще в 2015-м, после этого восстанавливаясь от многочисленных проблем со здоровьем. Всего он сыграл за питерцев 229 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 28 результативных передач.
Файзулин: "Спартак" в 90-е был единоличным лидером. У "Зенита" сейчас не такое явное преимущество
Экс-полузащитник "Зенита" сравнил сегодняшнее состояние своей бывшей команды с доминированием "Спартака" в 90-е.
Фото: ФК "Зенит"