Ранее СМИ сообщили, что "Наполи" находится в поисках центрального защитника для ротации состава. В числе кандидатов на усиление находится и Дивеев. Позже в итальянское команде опровергли эту информацию.
"Если объективно оценивать Дивеева, то это футболист не самого высшего качества. У него есть как плюсы, так и минусы. Игорю не хватает скорости. Все команды топ чемпионатов играют с высокой линией обороны. Все зависит от схемы команды, в которую перейдет Дивеев. Проблема в скоростных качествах у Игоря присутствует. Это показал чемпионат Европы", - цитирует Гришина РБ Спорт.
Защитник Игорь Дивеев в текущем сезоне провел за ЦСКА 16 матчей в РПЛ, на его счету 1 забитый мяч. В общей сложности в составе "армейцев" 22-летний футболист сыграл в 93 матчах и забил 5 голов. Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
В "Наполи" прокомментировали информацию об интересе клуба к Дивееву
Гришин: Дивеев - футболист не самого высокого качества
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном переходе защитника "армейцев" Игоря Дивеева в "Наполи".
Фото: ПФК ЦСКА