"Мы сделали предложение, а "Краснодар" отказался. Это было давно. Конечно, мы не можем повторить его зарплату. Вероятность трансфера в зимнее трансферное окно? Я не знаю. Все может быть. Условия, которые мы предложили "Краснодару", их не устраивают. Это нормально", - цитирует Газизова "СЭ".
Напомним, вчера появилась информация, что Стоцкий отправляется на сборы с "Краснодаром-2", а клуб ждет предложений по игроку.
В нынешнем сезоне Стоцкий провел 6 матчей в РПЛ и не отличался результативными действиями. Он перешел из "Уфы" в "Краснодар" в 2018-м году за сумму порядка 2 млн евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего игрока в 700 тысяч евро.
Газизов: мы сделали предложение по Стоцкому, но "Краснодар" отказался
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о попытках вернуть в клуб защитника Дмитрия Стоцкого.
Фото: РПЛ