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Гришин: в тренерский штаб ЦСКА нужен опытный специалист

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал новость о возможном возвращении Василия Березуцкого в тренерский штаб "армейцев".
Фото: РПЛ
Ранее в СМИ появилась информация, что Василий в ближайшее время присоединиться к московской команде.

"Если руководство ЦСКА и Алексея Березуцкого устраивает назначение Василия, то все сделано правильно. В штаб нужен опытный специалист, который поработал в футбольных клубах и что-то повидал. Не будем вспоминать, что братья оба работают недолго. Тренер с опытом, конечно, был бы оптимальным вариантом", - приводит слова Гришина Sport24.

Ранее Василий уже работал в ЦСКА. Сначала он являлся заместителем гендиректора клуба, а затем был помощником главного тренера команды. Весной минувшего года специалист перешел в "Краснодар" вслед за Виктором Гончаренко, покинувшим пост наставника "армейцев" и назначенным на должность главного тренера "быков".

В составе ЦСКА Василий Березуцкий провел 531 матч, в которых забил 14 голов и отдал 20 результативных передач.

Василий Березуцкий сообщил, когда он вернется в ЦСКА


Теги: Березуцкий В Гришин ЦСКА
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