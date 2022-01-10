Ранее в СМИ появилась информация, что Василий в ближайшее время присоединиться к московской команде.
"Если руководство ЦСКА и Алексея Березуцкого устраивает назначение Василия, то все сделано правильно. В штаб нужен опытный специалист, который поработал в футбольных клубах и что-то повидал. Не будем вспоминать, что братья оба работают недолго. Тренер с опытом, конечно, был бы оптимальным вариантом", - приводит слова Гришина Sport24.
Ранее Василий уже работал в ЦСКА. Сначала он являлся заместителем гендиректора клуба, а затем был помощником главного тренера команды. Весной минувшего года специалист перешел в "Краснодар" вслед за Виктором Гончаренко, покинувшим пост наставника "армейцев" и назначенным на должность главного тренера "быков".
В составе ЦСКА Василий Березуцкий провел 531 матч, в которых забил 14 голов и отдал 20 результативных передач.
Василий Березуцкий сообщил, когда он вернется в ЦСКА
Гришин: в тренерский штаб ЦСКА нужен опытный специалист
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал новость о возможном возвращении Василия Березуцкого в тренерский штаб "армейцев".
Фото: РПЛ