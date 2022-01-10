"Из потенциальных кандидатов на позиции форвардов выбор пал на Сергеева по итогам его выступления за "Крылья Советов" в ФНЛ и РПЛ в этом сезоне. Результативность, работоспособность, разносторонность, что, не могло не привлечь внимание наших скаутов и главного тренера Сергея Семака", - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, "Зенит" официально объявил о трансфере Сергеева вчера. Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за форварда около 2,15 млн евро, но в день перехода появилась информация, что питерцы заплатили немного меньше обозначенной суммы.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Сергеев сыграл за самарцев 18 матчей в РПЛ, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. В ноябре 26-летний форвард впервые получил вызов в сборную России. По оценке портала Transfermarkt стоимость Сергеева составляет 2.8 млн евро.
Медведев рассказал, чем Сергеев привлек "Зенит"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оценил уровень новичка команды экс-форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Фото: РФС