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Медведев рассказал, чем Сергеев привлек "Зенит"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оценил уровень новичка команды экс-форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Фото: РФС
"Из потенциальных кандидатов на позиции форвардов выбор пал на Сергеева по итогам его выступления за "Крылья Советов" в ФНЛ и РПЛ в этом сезоне. Результативность, работоспособность, разносторонность, что, не могло не привлечь внимание наших скаутов и главного тренера Сергея Семака", - цитирует Медведева "СЭ".

Напомним, "Зенит" официально объявил о трансфере Сергеева вчера. Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за форварда около 2,15 млн евро, но в день перехода появилась информация, что питерцы заплатили немного меньше обозначенной суммы.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Сергеев сыграл за самарцев 18 матчей в РПЛ, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. В ноябре 26-летний форвард впервые получил вызов в сборную России. По оценке портала Transfermarkt стоимость Сергеева составляет 2.8 млн евро.


Теги: Сергеев Медведев Зенит Крылья Советов Российские трансферы
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