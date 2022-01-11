"Главная проблема в переговорах - время, которое необходимо "Зениту", чтобы найти замену, если Азмун уйдет. "Ювентус" только начал работу над переходом. Травма Кьезы означает, что "Ювентус" должен выходить на трансферный рынок", - цитирует Маркетти tuttomercatoweb.
Напомним, ранее появилась информация, что "Ювентус" заинтересован в том, чтобы зимой пригласить к себе форварда "Зенита", контракт которого истекает летом. Сообщалось, что "Зенит" запросил за игрока 20 млн евро.
В текущем сезоне 26-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
Итальянский журналист: "Ювентус" только начал работу над трансфером Азмуна
Итальянский журналист Лука Маркетти поделился подробностями возможного перехода форварда "Зенита" Сердара Азмуна в "Ювентус"
Фото: ФК "Зенит"