По мнению Бердыева, иранцу лучше перейти в европейский клуб в летнее трансферное окно, чтобы пройти полную подготовку. Под руководством Бердыева Азмун играл в "Рубине" и "Ростове".
Отметим, что контракт Сердара с "Зенитом" заканчивает в июне.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Азмуну со стороны "Лиона", "Ювентуса" и "Ньюкасла".
Источник: Metaratings
СМИ: Бердыев посоветовал Азмуну остаться в "Зените" до лета
Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев посоветовал форварду "Зенита" Сердару Азмуну остаться в петербургском клубе до лета.
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