Семин отметил, что это сильное заявление со стороны Каттани. Вместе с тем тренер не уверен, что москвичи смогут приблизиться к "Зениту" в ближайшее время.
"Каттани сделал сильное заявление. Если он сказал, что готов составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за титул, значит, он должен работать не покладая рук. Сможет ли "Спартак" приблизиться к "Зениту"? Не уверен в этом, а вот в Романцеве я всегда был уверен. При Олеге Ивановиче "красно-белые" всегда боролись за чемпионство. У "Спартака" всегда есть возможности бороться за первое место", - заявил Семин.
Напомним, что накануне Каттани дал пресс-конференцию, на которой, в частности, затронул тему доминирования "Зенита" в РПЛ в последние годы. Он заявил, что надеется выиграть чемпионство со "Спартаком" в ближайшее время.
Отметим, что на данный момент "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. "Зенит" лидирует в чемпионате с 38 очками в запасе.
Источник: Спорт-Экспресс
Семин - о словах Каттани: у "Спартака" всегда есть возможности бороться за первое место в РПЛ
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал слова спортивного директора "Спартака" Луки Каттани о том, что московский клуб попытается составить конкуренцию "Зениту".
Фото: "СЭ"