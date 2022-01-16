"К Яну был интерес со стороны "Сток Сити" и "Орландо Сити" из МЛС, но оба предложения не устроили "Славию" и были несравнимы с тем, которое сделал "Локомотив". Также был «Норвич», который просто проявлял интерес. Спортивный директор московского клуба приехал в Прагу, и мы быстро обо всем договорились", - приводит слова Мартиновича "Metaratings".
Напомним, "Локомотив" объявил о переходе Кухты 12 января. Форвард заключил контракт на 4,5 года, он будет выступать под 9-м номером.
В нынешнем сезоне Кухта провел 16 матчей в чемпионате Чехии, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро. На счету форварда 4 матча за взрослую сборную Чехии.
"Локомотив" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 6-м месте. В активе "железнодорожников" 28 очков в 18 встречах.
Агент: Кухтой интересовались другие клубы, но их предложения были несравнимы с тем, которое сделал "Локомотив"
Агент Милан Мартинович, представляющий интересы новобранца "Локомотива" Яна Кухты, рассказал, что форвард получал предложения и от других команд.
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