Скопинцев высказался о встречах "Динамо" с "Зенитом" в первой части нынешнего розыгрыша РПЛ.
"Да, когда встречаешься с ними, чувствуется, что играешь против команды европейского уровня. Не зря они только-только с "Челси" сражались на равных, могли "Ювентус" зацепить. У них сбалансированная игра во всех линиях, мощнейший подбор футболистов", - отметил Скопинцев.
Напомним, что в первом круге "Динамо" уступило "Зениту" на выезде со счетом 1:4. В своем последнем матче перед зимней паузой москвичи на домашней арене сыграли с петербуржцами вничью (1:1).
"Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков в 18 турах. "Динамо" - ближайший преследователь команды Сергея Семака. В активе "бело-голубых" 36 очков.
Источник: Матч ТВ
Скопинцев: в матчах с "Зенитом" чувствуется, что это команда европейского уровня
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев поделился мнением о "Зените", отметив силу петербургской команды.
Фото: "Динамо"