"Кого из ЦСКА знал до перехода? Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. Я смотрел матчи ЧМ-2018, видел сейв ногой в матче с Испанией, другие моменты. Еще слышал о Бруно Фуксе", - приводит слова Медины официальный сайт клуба.
Напомним, ЦСКА сегодня объявил о подписании Медины. Его контракт с предыдущим клубом истек в начале года, так что "армейцам" он достался бесплатно. Срок соглашения парагвайца с клубом составит 3,5 года.
Ранее Медина выступал за "Нью Йорк Сити" в МЛС и парагвайский "Либертад".
ЦСКА ушел на зимний перерыв в РПЛ на 4-м месте. В активе подопечных Алексея Березуцкого 30 очков.
Медина: в ЦСКА знаю Фернандеса и Акинфеева. Смотрел ЧМ-2018, видел его сейв ногой с Испанией
Новобранец ЦСКА Хесус Медина рассказал, о ком из игроков ЦСКА слышал до того, как перейти в стан "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА