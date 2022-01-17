Источник: полузащитник "Химок" Соколов присоединится к "Крыльям" на сборе

Полузащитник "Химок" Артём Соколов в ближайшее время присоединится к самарским "Крыльям Советов" на зимнем сборе.

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Cоколов перешёл в "Химки" летом прошлого года из "Чертаново" за 23 тысячи евро. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отдал голевую передачу.



Контракт Соколова с подмосковной командой истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.



Источник: По сведениям источника, 18-летний Соколов присоединится к новой команде сегодня, 18 января.Cоколов перешёл в "Химки" летом прошлого года из "Чертаново" за 23 тысячи евро. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отдал голевую передачу.Контракт Соколова с подмосковной командой истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.Источник: РБ Спорт