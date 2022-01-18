Пилипчук: "Химки"? говорить об этом нет смысла, поскольку этого не свершилось

Тренер Роман Пилипчук отказался комментировать возможные слухи о его назначении в "Химки", которые появлялись осенью 2021 года.

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Осенью сообщалось, что Пилипчук, который тогда тренировал "Олимп-Долгопрудный", может заменить в подмосковной команде Игоря Черевченко, однако спустя месяц специалист вернулся к своей работе.



"Химки" после 18 туров чемпионата России занимают в турнирной таблице последнее место с 14 очками.



Источник: полузащитник "Химок" Соколов присоединится к "Крыльям" на сборе — Говорить об этом нет смысла, поскольку этого не свершилось. Есть ли у меня предложения? В данный момент — нет. Этап расставания немного затянулся — все клубы уже укомплектованы, с тренерами, — рассказал Пилипчук в интервью "Матч ТВ" Осенью сообщалось, что Пилипчук, который тогда тренировал "Олимп-Долгопрудный", может заменить в подмосковной команде Игоря Черевченко, однако спустя месяц специалист вернулся к своей работе."Химки" после 18 туров чемпионата России занимают в турнирной таблице последнее место с 14 очками.