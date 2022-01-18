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Агент Кучаева: Костя близок к "Рубину", но пока все так же

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал о возможном уходе клиента в "Рубин".
Фото: Getty Images
— Пока ситуация не изменилась. Он близок к "Рубину", но пока все так же, — рассказал Клюев в интервью Sport24.

23-летний Кучаев стал игроком ЦСКА в 2015 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата и Кубка России, отметившись одним забитым голом. Контракт Кучаева истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает Кучаева в четыре миллиона евро.

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Теги: ЦСКА Рубин Кучаев Российские трансферы
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