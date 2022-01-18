"Да, ведутся переговоры. Этот игрок входит в шорт-лист, подготовленной главным тренером, но пока конкретики никакой нет", - цитирует Кудряшова Metaratings.
Полузащитник Ларс Олден Ларсен выступает за "Мьендален" с 2020 года. В чемпионате Норвегии-2021 23-летний футболист провел за клуб 30 матчей, в которых забил 8 голов и стал автором 3 результативных передач. Контракт норвежца рассчитан до конца 2022 года, портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.
"Нижний Новгород" в таблице РПЛ занимает 13-е место. Подопечные Александра Кержакова в 18 матчах набрали 19 очков.
В "Нижнем Новгороде" подтвердили интерес к полузащитнику "Мьендалена"
Заместитель генерального директора "Нижнего Новгорода" Игорь Кудряшов рассказал, что клуб интересует полузащитником "Мьендалена" Ларсем Олденом Ларсеном.
Фото: ФК "Нижний Новгород"