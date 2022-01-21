"Были предложения из некоторых бразильских команд, но на данный момент это небольшие клубы, поэтому тяжело сойтись на условиях. Дай бог будут более конкретные предложения, которые устроят все стороны. По России то же самое. Конкретных вариантов нет. Звонят, спрашивают, но ничего конкретного", - цитирует Ари "РБ Спорт".
Ари играл в России больше 10 лет, начиная с 2010-го года, когда перебрался в "Спартак" из нидерландского "АЗ". В 2013-м году он перешел в "Краснодар", за который выступал до 2021-го года, прерываясь на аренду в "Локомотив" с 2017-го по 2018-й. Всего на счету Ари 225 матчей за все клубы в РПЛ, в которых он забил 66 мячей и отдал 46 результативных передач.
В 2018-м году футболист получил российское гражданство и успел сыграть два матча за сборную. Сейчас 36-летний форвард находится в статусе свободного агента после окончания его контракта с "Краснодаром" летом прошлого года.
Ари: из России звонят, спрашивают, но конкретных вариантов нет
Бывший форвард "Спартака", "Краснодара" и "Локомотива" Ари рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Фото: ФК "Краснодар"