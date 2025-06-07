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"СЭ": причина возможного ухода Николича из ЦСКА - конфликт с заместителем гендиректора Шевелевым

Стала известна причина, по которой Марко Николич может уйти из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, причиной возможного ухода из ЦСКА главного тренера Марко Николича является конфликт с заместителем генерального директора по спортивным вопросам Евгением Шевелевым. Сербский тренер недоволен зимними трансферами клуба.

Напомним, что Марко Николич стал главным тренером ЦСКА летом 2024 года, ранее он работал в московском "Локомотиве". По итогам сезона-2024/2025 "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России, а также завоевали Кубок страны.

Ранее в СМИ появилась информация, что Марко Николич в ближайшее время может покинуть пост главного тренера ЦСКА и уйти в греческий АЕК. Сообщалось, что греческий клуб готов увеличить зарплату сербскому специалисту.

Источник: "СЭ".

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