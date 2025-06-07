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Булыкин высказался против назначения Карпина в "Динамо"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера "Динамо".
Фото: РФС
"Я против этого, даже в такое время, когда мы отстранены от официальных соревнований. Думаю, что тренер не должен совмещать два поста. Нигде в мире такое не практикуется, и я думаю, вряд ли это пойдёт на пользу кому?либо", - цитирует Булыкина "Матч ТВ".

Напомним, что в мае этого года руководство московского "Динамо" отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

Сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может занять аналогичную должность в "Динамо". Российский специалист ранее совмещал пост главного тренера национальной команды с работой в "Ростове", однако покинул клуб в конце февраля текущего года.

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