— Думаю, своим уходом Азмун не задумывал "Зениту" ничего плохого. Это не какая-то подлость с его стороны. Сердар сам хозяин своей жизни, поэтому делает, что считает нужным, — цитирует Боярского "Чемпионат".
27-летний Азмун будет выступать за немецкий "Байер" с лета 2022 года. Текущий сезон иранский нападающий должен доиграть в российском клубе. В "Байер" форвард перейдёт на правах свободного агента.
Ранее появилась информация, что "Зенит" может оштрафовать Азмуна за нарушение медицинского регламента и перевести во вторую команду.
Источник: Азмуна могут отправить во вторую команду "Зенита"
Боярский: думаю, своим уходом Азмун не задумывал "Зениту" ничего плохого
Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал скорый уход нападающего команды Сердара Азмуна в "Байер".
Фото: ФК "Байер"