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Боярский: думаю, своим уходом Азмун не задумывал "Зениту" ничего плохого

Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал скорый уход нападающего команды Сердара Азмуна в "Байер".
Фото: ФК "Байер"
— Думаю, своим уходом Азмун не задумывал "Зениту" ничего плохого. Это не какая-то подлость с его стороны. Сердар сам хозяин своей жизни, поэтому делает, что считает нужным, — цитирует Боярского "Чемпионат".

27-летний Азмун будет выступать за немецкий "Байер" с лета 2022 года. Текущий сезон иранский нападающий должен доиграть в российском клубе. В "Байер" форвард перейдёт на правах свободного агента.

Ранее появилась информация, что "Зенит" может оштрафовать Азмуна за нарушение медицинского регламента и перевести во вторую команду.

Источник: Азмуна могут отправить во вторую команду "Зенита"


Теги: Зенит Байер Боярский Бундеслига
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