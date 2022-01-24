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Источник: "Зенит" предложит Кержакову продлить контракт на год. Решение по будущему Крицюка еще не принято

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков в ближайшее время получит предложение о продлении контракта с клубом. Аналогичного решения по его напарнику Станиславу Крицюку пока еще не принято.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Зенит" хочет продлить соглашение с Кержаковым на год. Сам футболист также хотел бы остаться и пока не задумывается о завершении карьеры. При этом в отношении Станислава Крицюка окончательное решение еще не принято. Прямо сейчас голкипер восстанавливается после повреждения, поэтому неизвестно, когда он сможет присоединиться к общей группе.

Михаил Кержаков является воспитанником "Зенита". В 2011-м году он покинул клуб и перебрался в нижегородскую "Волгу", но в 2015-м на правах свободного агента вернулся обратно. В нынешнем сезоне 34-летний вратарь сыграл за клуб в 14 матчах, пропустил 15 мячей и 4 раза оставлял ворота на замке.

Станислав Крицюк выступает за питерцев с сентября прошлого года, когда "Зенит" выкупил его из португальского "Жил Висенте". Ранее вратарь уже выступал в РПЛ за "Краснодар". На счету Крицюка в текущем сезоне 11 матчей, в которых он пропустил 15 мячей и провел 1 сухой матч.

Источник: Metaratings


Теги: Кержаков М Крицюк Зенит
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