По словам Шатова, он жил в Казани без жены и детей. Футболист отметил, что в этом была его ошибка, поскольку ему было сложно без семьи.
"Принял это решение [о приостановлении карьеры] еще исходя из того, что приехал в Казань без семьи. А у меня жена и трое детей, мне было тяжело без них. Наверное, это одна из главных ошибок, какие я допустил. В следующий раз я должен знать, что жена и дети всегда должны быть со мной рядом, потому что только с ними я могу сразу переключаться - от футбола к повседневной жизни, к быту, любви, заботе", - заявил Шатов.
Напомним, что в ноябре "Рубин" объявил о расторжении контракта с Шатовым. 31-летний футболист принял решение приостановить карьеру. Сам Шатов объяснял, что решил временно не выступать на профессиональном уровне из-за участившихся травм. В нынешнем розыгрыше чемпионата России он поучаствовал в трех матчах и не отличился результативными действиями.
Напомним, ранее стало известно, что Шатов может возобновить карьеру. Он тренируется с "Уралом" на зимних сборах екатеринбургской команды.
Источник: Матч ТВ
Шатов рассказал, почему решил приостановить карьеру
Шатов: приехал в Казань без семьи. Это одна из главных моих ошибок
Полузащитник Олег Шатов, приостановивший карьеру, рассказал, какие сложности испытал при переезде в Казань, где выступал за "Рубин".
Фото: "Рубин"