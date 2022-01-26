Депутат Журова: есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что введение Fan ID на чемпионат России не было прописано в законе.

Фото: ТАСС





По мнению депутата, вводить паспорта болельщика на матчи РПЛ не надо.



"Закон о Fan ID в этом сезоне не принят в российском чемпионате. Уже есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!" - приводит слова Журовой



Ранее телеграм-канал объединения болельщиков "



Источник: представители власти встретились с фанатами "Спартака" по поводу закона о Fan ID Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.По мнению депутата, вводить паспорта болельщика на матчи РПЛ не надо."Закон о Fan ID в этом сезоне не принят в российском чемпионате. Уже есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!" - приводит слова Журовой РБ-Спорт Ранее телеграм-канал объединения болельщиков " Спартака " "Фратрия" от имени всех фанатских структур красно-белых опубликовал заявление о бойкоте матчей Российской премьер-лиги и иных футбольных соревнований, на которых будет задействована система персональной идентификации болельщиков (Fan ID). Фанаты " Зенита " и "Ростова" также заявляли, что недовольны этим законом.