Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.
По мнению депутата, вводить паспорта болельщика на матчи РПЛ не надо.
"Закон о Fan ID в этом сезоне не принят в российском чемпионате. Уже есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!" - приводит слова Журовой РБ-Спорт.
Ранее телеграм-канал объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия" от имени всех фанатских структур красно-белых опубликовал заявление о бойкоте матчей Российской премьер-лиги и иных футбольных соревнований, на которых будет задействована система персональной идентификации болельщиков (Fan ID). Фанаты "Зенита" и "Ростова" также заявляли, что недовольны этим законом.
Источник: представители власти встретились с фанатами "Спартака" по поводу закона о Fan ID
Депутат Журова: есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что введение Fan ID на чемпионат России не было прописано в законе.
Фото: ТАСС