Агент предложил "Барселоне" подписать Траоре из "Вулверхэмптона" на замену Дембеле

Полузащитник "Вулверхэмптона" Адама Траоре может вернуться в "Барселону".

Фото: ФК "Вулверхэмптон"

По сведениям источника, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Траоре, предложил "Барселоне" аренду его клиента с правом выкупа. Переход может состояться уже зимой, если Усман Дембеле покинет каталонцев до 31 января. В ином случае Траоре присоединится к "Барсе" летом. Сообщается, что сам футболист уже дал согласие на потенциальный трансфер.



Траоре является воспитанником "Барселоны", за которую выступал до 2015-го года, когда перебрался в АПЛ. К тому моменту он провел за испанский клуб 4 матча, в которых забил один мяч.



В нынешнем сезоне Траоре провел 20 матчей за "волков" в АПЛ, в которых отличился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 28 млн евро.



Источник: Diario Sport