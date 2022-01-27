"Если честно, не очень понимаю, почему к Цорну и его работе так много такого внимания. Для меня он невероятно сильный спортивный директор и классный менеджер. Томас поддерживает весь проект "Локомотива", меня и клуб на сто процентов.
Не понимаю, за что его критикуют. Цорн – трудоголик, который любит работу", - сказал Корнетка в интервью Sports.ru.
Цорн работает в "Локомотиве" с июля 2021-го года. Изначально он занимал пост технического директора "железнодорожников", а с 29-го ноября получил должность спортивного директора. Ранее он занимал аналогичную роль в московском "Спартаке", проработав там с мая 2019-го по июль 2020-го.
Ларс Корнетка сменил на посту руководителя "Локомотива" по спорту и развитию Ральфа Рангника, который возглавил "Манчестер Юнайтед". Ранее Корнетка работал только под руководством Рангника.
"Локомотив" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 6-м месте. В активе команды Маркуса Гисдоля 28 очков после 18 туров.
Корнетка: не понимаю, за что Цорна критикуют. Он невероятно сильный спортивный директор и менеджер
Руководитель "Локомотива" по спорту и развитию Ларс Корнетка оценил деятельность Томаса Цорна на посту спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"