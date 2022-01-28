Защитник "Ростова" Ведерников отправился в аренду в "Кубань"

Защитник "Ростова" Данила Ведерников снова отправляется в аренду в клуб ФНЛ.

Фото: ФК "Ростов"





Футболист является воспитанником "Краснодара". В 2019-м году он перебрался в "



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ведерникова в 400 тысяч евро. На его счету 10 матчей за юношескую сборную России до 18 лет.



"Кубань" набрала 25 очков в 25 играх ФНЛ и занимает 16-е место в турнирной таблице.



Ведерников продолжит сезон в " Кубани ". Об этом сообщила пресс-служба "Ростова".Футболист является воспитанником "Краснодара". В 2019-м году он перебрался в " Ростов ", который год спустя отдал защитника в аренду в "Волгарь". За астраханский клуб он провел 49 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи. Несколько дней назад "Ростов" досрочно прервал арендное соглашение защитника с "Волгарем".Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ведерникова в 400 тысяч евро. На его счету 10 матчей за юношескую сборную России до 18 лет."Кубань" набрала 25 очков в 25 играх ФНЛ и занимает 16-е место в турнирной таблице.