Накануне сообщалось, что Камано близок к переходу в "Труа". Сегодня появилась информация, что трансфер игрока сорвался - 25-летний футболист не смог пройти медосмотр. Камано не смог вылечить травму бедра, а результаты медицинского осмотра не устроили "Труа".
"Камано проявил себя как человек с высокой рабочей этикой. У него хороший футбольный возраст. Игроки с таким набором качеств востребованы на рынке. "Локомотив" видит заинтересованность к Франсуа со стороны других клубов", - сообщили Sport24 в пресс-службе "железнодорожников".
Также в столичном клубе отметили, что травма Камано - давняя, теперь форвард проходит процесс восстановления.
Нападающий Франсуа Камано стал игроком "Локомотива" в августе 2020 года за 5,5 млн евро из "Бордо". Контракт 25-летнего форварда с российским клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Франсуа сыграл в 18 матчах во всех турнирах, на его счету 3 забитых мяча и 1 голевая передача. Всего за "железнодорожников" он провел 51 матч, в которых забил 12 голов. За национальную команду Гвинеи Камано сыграл в 39 матчах и отличился 7 раз.
Переход Камано из "Локомотива" в "Труа" сорвался, футболист провалил медосмотр
"Локомотив" прокомментировал ситуацию вокруг Камано
Пресс-служба "Локомотива" отреагировала на информацию о возможном уходе нападающего Франсуа Камано.
Фото: РПЛ