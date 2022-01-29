Как сообщает источник, "армейцы" предложили Шеке соглашение на 4,5 года. За этот срок он сможет заработать по контракту 12 млн евро. Отмечается, что футболист пока не дал ответ ЦСКА, поэтому москвичи могут переключиться на другие цели.
Информация о возможном переходе Шеки появилась сегодня. Сообщалось, что французский клуб заинтересован в том, чтобы расстаться с полузащитником сейчас, чтобы не потерять его бесплатно в конце сезона. Летом контракт Шеки с "Лиллем" истечет.
В этом сезоне на счету португальца 21 матч во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он выступает за "Лилль" с 2017-го года. Ранее он играл за "Брагу".
Напомним, ранее ЦСКА уже подписал одного полузащитника "Лилля" - Юсуф Языджи, арендованный "армейцами", также принадлежит "догам".
Источник: "Чемпионат"
СМИ: ЦСКА предложил Шеке контракт на 4,5 года. Он может заработать 12 млн евро за это время
Стали известны детали контракта, который ЦСКА предложил опорному полузащитнику "Лилля" Шеке.
Фото: инстаграм Шеки